Tekirdağ'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucu mücadelesi ele alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucu mücadelesi ele alındı

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Tekirdağ\'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucu mücadelesi ele alındı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda okul güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş ele alındı; kentte huzur ve güvenin sürdürülmesi için ilave tedbirler değerlendirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda okul güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, asayiş olayları, suç ve suçluyla mücadele ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar gündeme alındı.

Mevcut çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla alınması gereken ilave tedbirler, birimler arası koordinasyon ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: AA
Ahmet Metin TuranlıTekirdağAsayişGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da emniyet toplantısında okul güvenliği ve uyuşturucu mücadelesi ele alındı - Son Dakika
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