Tekirdağ'da polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği denetimlerde durdurulan şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde bazı şüphelileri durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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