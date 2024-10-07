Tekirdağ\'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

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Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

1 AYDIR ENTÜBE OLARAK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu.

İLAÇLARA TEPKİ VERMİYORDU

1 aydır yaşam mücadelesi veren bebek, ilaçlara tepki vermediği için durumu giderek kritikleşmişti. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, Sıla Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE KOMŞU ÇOCUKLARI TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.