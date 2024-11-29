İstanbul'da TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı. Oluşan kaza sonrasında Edirne yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
Otoyoldaki trafik yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlanırken bölgedeki trafik yer yer durma noktasına geldi.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı - Son Dakika
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