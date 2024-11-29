TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı

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Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.

29.11.2024 07:59
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İstanbul'da TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı. Oluşan kaza sonrasında Edirne yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Otoyoldaki trafik yan yoldan kontrollü bir şekilde sağlanırken bölgedeki trafik yer yer durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı
TEM Otoyolu\'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Fatih IŞIKLI:
    bi gudumsuz herşey güzel olacak dedi başa geldi geleli herşey bombok oluyor ama işin daha kötüsü herkes bundan memnun 41 52 Yanıtla
  • Trabzon:
    İSTANBULUN ÇİLESİ BİTMEZ...ARABA DEVRİ BİTİP DRON HELİKOPTER DEVRİNE GEÇSEK YİNE HAWADA ÇARPIŞIRLAR YİNE YOĞUNLUK YİNE TRAFİK OLUR 22 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kaza! Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı - Son Dakika
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