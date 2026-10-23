Tennessee'de idam mahkumunun damarı infazda yırtılmış olabileceği iddia edildi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan idam mahkumu Christa Pike'ın damarının infaz sırasında yırtılmış olabileceğine yönelik uyarıda bulunulduğu iddia edildi.

"The Guardian" gazetesinin Pike'ın avukatının açıklamasına dayandırdığı haberinde, infazı gerçekleştirmeye çalışan ekibin mahkumun damarına zarar verilebileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Haberde, Pike'ın damar yolunu açmakla görevli ekibin 10 iğne kullandığı, infaz işleminin başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra mahkumun damarının "yırtılma olasılığıyla" ilgili kendi aralarında konuştukları öne sürüldü.

Ekibin damar bulma çabasının 18.35'ten 19.24'e kadar sürdüğü, içlerinden birinin "Ya kan ya da (damar) yırtılmış, bilmem gerekiyor." dediği iddia edildi.

Haberde, Pike'ın hastanede geçirdiği 10 günün ardından geri gönderildiği hapishanede konuşup yürüyebilmesine rağmen uzun vadeli sağlık durumunun nasıl seyredeceğinin bilinmediğine işaret edildi.

İdam mahkumu Pike'ın gerçekleştirilemeyen infazı

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de iki doz ilaç verilmiş ancak kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.