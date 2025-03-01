Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz - Son Dakika
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Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü PKK açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın açıklamasında, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

01.03.2025 08:28  Güncelleme: 08:42
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PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde çağrıda bulundu. Açıklamasında tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Öcalan, PKK'nın kongre toplayarak devlet ve toplumla uyum içinde yeni bir sürece adım atması gerektiğini ifade etti. Bu çağrının ardından terör örgütü PKK yaptığı açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını belirtti.

"ÇAĞRININ İÇERİĞİNE OLDUĞU GİBİ KATILIYORUZ"

Açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Terör örgütünün açıklaması şöyle:

"Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ıın bizzat yönetmesi gerekir.

Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısına ek olarak gönderdiği "Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz, pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" notu da okundu.

Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

Abdullah Öcalan, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Johny Guitar:
    devlet Bahçeli büyük lider 63 109 Yanıtla
  • netlog321:
    olmayan pkk mı,zaten hepsi ypg oldu..milleti kandırın 90 37 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Sadece pkke değil Suriye ve Irak, İran daki uzantılarınız da dahil olmalı! 75 8 Yanıtla
  • S C:
    Bu kadar kolay olmamalı, altında başka birşey çıkmasın? 66 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    SİMDİ ANLADINIZ Mİ NEYMİŞ BOS YORUMLAR YAZAN MÜPTEZELLER... 9 41 Yanıtla
  • Mister No:
    ateşkes istenmiyor. Kendiniz feshetmesi isteniyor 43 5 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    ananizin ammanin amannin amman 33 12 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    KENAN DAYAN,isimli müptezel aç oku biraz daha önce PKK denilen hain sürüsü kaç defa ateşkeş ilan edip tekrar bozmuştur.belji sen ve senin gibi düşünenler bu açıklamaya çok olumlu görmüş olabilir ancak biz bunu öyle görmüyoruz.Unutma TERÖRLE MÜZAKERE DEGİL MÜCADELE OLUR.bunyapılanlarla şehitlerin kemikleri sızlıyor 31 11 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu barışa karşı gelenler ülkenin huzurunu bozarlar yav niye olmasın huzur olsun ana Baba evladı niye ölsün yazık günah değil mi kim istemez böyle birşey olsun Erdoğan bahçeli bugün var yarın yok ama bu küfür edip hakaretler edenler Bir gün ülkenin uçuruma yuvarlandığini görecekler sonra derler ah Erdoğan ah bahçeli keşke olsaydınız Allah ikisine de uzun ömürler versin inşallah ?? 9 8 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Ki yine proveke etme bu süreci bitirme gibi bi durum oluşma ihtimali içün her kesim uyanık ve sağduyulu olmak zorunda ki bozmak kolay inşa etme zordur 1 0 Yanıtla
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