MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

30.08.2024 11:49  Güncelleme: 12:07
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MİT'ten nokta operasyon! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan "Faraşin Gabar" kod adlı Bahar Akyol ile "Tijda Jiyan" kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

İŞ ÜSTÜNDEYKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen teröristler Akyol ve Karadağlı'nın Hakurk bölgesinde olduğu tespit edildi. Örgütün terör saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Akyol ve Karadağlı, bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada MİT tarafından Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

SALDIRI VE SABOTAJ EĞİTİMİ ALMIŞLAR

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Akyol'un, 2015'te Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek-barikat olaylarında yer aldığı, olayların bitmesi sonrasında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi. Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi aldığı bildirilen Akyol'un, 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulunduğu, Hakurk'ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştığı öğrenildi. PKK/KCK terör örgütüne 2014'te katılan Karadağlı'nın ise 2023'te Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi
MİT, PKK\'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi

Operasyon, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

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