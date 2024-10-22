Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı - Son Dakika
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Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

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15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili St. Luke Hastanesi'nden açıklama geldi. Elebaşı Gülen'in hastanede 4 gün tedavi gördüğünü belirten doktor Douglas Degler, "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" dedi.

22.10.2024 08:19
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü haberini yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA VAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler bir video yayımlayarak teröristbaşının ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

"4 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ"

FETÖ elebaşının St. Luke Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördüğünü belirten Dr. Degler "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
Teröristbaşı Fethullah Gülen\'in ölüm nedenini hastane açıkladı

15 Temmuz, Hastane, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin 48 462 Yanıtla
  • M. Akif Keskin:
    Şimdi hesap vakti ateş seni çağırıyor 379 24 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylılar ağlıyor galatasarayda bayraklar yarıya indirildi 111 193 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Gazoz Kapağı Açılışında bile ekranlarda olan birisi 2 gündür tvlere çıkmıyor, sebebi ne ola ki!??? A) Ağlamaktan gözleri şişti. B) Kahrından hastalandı. C) Daha önceden geberdiğini bildiği için leşin yanına gitti. D) Hepsi bir arada olabilir. 126 41 Yanıtla
  • agrasif laz:
    O UR DUNYYAİDA KARİSTİRİİR BU YVVSAK 116 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zehirli igne yapmıştırlar belkide bi hain eksildi dünyadan 99 24 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    ferhata geçer E)sen bir malsın 62 35 Yanıtla
  • Murat:
    Amerkan kopegi nasil korkuyorlar baksana kopeklerinden elinde bise var geberdi gitti nasil bilirdin tam bir OE 56 10 Yanıtla
  • Murat E:
    Azrail hello mu dedi yoksa merhaba mı dedi 52 12 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    Beşiktaş ancak babayı alır Galatasaray iki yıldır şampiyon yine şampiyon olacak 36 26 Yanıtla
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