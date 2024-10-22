Teröristbaşı Fethullah Gülen\'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Ferhata Geçer:

Gazoz Kapağı Açılışında bile ekranlarda olan birisi 2 gündür tvlere çıkmıyor, sebebi ne ola ki!??? A) Ağlamaktan gözleri şişti. B) Kahrından hastalandı. C) Daha önceden geberdiğini bildiği için leşin yanına gitti. D) Hepsi bir arada olabilir.