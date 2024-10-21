Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar - Son Dakika
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Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

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Darbe girişiminde 251 vatandaşı şehit ettiren FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası örgütte kavgalar başlarken, suikastlara varacak olayların da yaşanabileceği ifade ediliyor. FETÖ'nün ABD sorumlusu Türkyolu'nun göstermelik bir tören düzenleyip cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Öte yandan Gülen'in ölümü sonrası yaşadığı evden görüntüler servis edildi.

21.10.2024 11:18
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15 Temmuz hain darbe girişimden 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü terör örgütü içinde kavgaların da başlamasına neden oldu.

SUİKASTLARA VARACAK OLAYLAR BEKLENİYOR

FETÖ içinde maddi gücü ele geçirmek isteyen kişilerin birbirleriyle sert tartışmalar yaşadığı ve yakın dönemde suikastlara varacak olayların da yaşanabileceği iddia ediliyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

NEREYE GÖMÜLECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Güvenlik kaynaklarına göre örgüt elebaşı Gülen'in ölümü heyet içindeki mücadeleyi ateşe çevirdi. Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: TÜRKYOLU CENAZEYİ KAÇIRABİLİR

Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi taraftarı. Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

Örgüt içinde Gülen'i, Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta. Mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar var. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ediyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

ÖLÜMÜ SONRASI EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ABD'de yaşadığı evden görüntüler servis edildi. Görüntülerde evin önünde araç hareketliliği yaşandığı fark ediliyor.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

İADESİ İÇİN 7 KEZ BAŞVURU YAPILMIŞTI

FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.

Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

Güncel, Terör, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Kadir aytaç:
    gebersin it 176 9 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Erdogan onuda getirir hasretligi bitirir 100 72 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    saidi nursiye kurban olsun o nasıl bir benzetme 114 31 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    ATEŞ’i bol olsun, İnşaAllah, Amin 109 10 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe kamera arkası yas tutar şimdi 57 40 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ne boka faydası olacak 71 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Ülkemize gömmesinlerde nereye gömerleree gömsünler 65 6 Yanıtla
  • Yusuf türk:
    Geberdi Şerefsiz… 60 5 Yanıtla
  • harun 8071:
    Ne namazı? 44 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu cokdan ökmusturde amerıka gızlemıstır 27 7 Yanıtla
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