Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi netleşti - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi netleşti

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Terörsüz Türkiye Komisyonu\'nun ilk toplantı tarihi netleşti
01.08.2025 10:58
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Terörsüz Türkiye Komisyonu\'nun ilk toplantı tarihi netleşti
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Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını oluşturan Meclis komisyonu partilerin üye bildirimiyle kuruldu. "Eve dönüş yasası" gibi toplumsal uzlaşı gerektiren temel konularda nitelikli çoğunlukla karar alabilecek komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü yapacak.

TBMM'de, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyon kuruldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerden 31 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.00'ye kadar komisyonda yer alacak üyelerin isimlerini iletmesini istemişti. İsimler Meclis Başkanlığı'na bildirildi.

47 KİŞİDEN OLUŞUYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi inisitayifiyle kurulan komisyonun başkanlığını da yürütecek. Kurtulmuş'un daveti üzerine AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, YYP'den 3, grubu olmayıp Meclis'te temsil edilen partilerden birer üyelik için isimler bildirildi. Süreci reddeden İYİ Parti komisyona üye vermedi. Demokrat Parti de pazartesi kararını bildireceğini açıkladı. Böylece komisyonun üye sayısı şimdilik 47 oldu.

İLK TOPLANTI HAFTAYA

Toplumsal uzlaşı gerektiren temel konularda nitelikli çoğunlukla karar alabilecek komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü yapacak. TBMM Başkanı partileri toplantıya davet etti.

İLK TOPLANTIDA İSMİ KOYULACAK

İlk toplantıda komisyonun tartışmalara yol açan ismi konusunda da karar alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başlangıçta "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" demiş, ancak sonrasında MHP'li yöneticiler "Kardeşlik ve Dayanışma" olarak değiştirmişti. CHP ise komisyonun adında "Demokrasi" kavramının geçmesini istiyor.

"Terörsüz Türkiye" ifadesini komisyonun adında istemeyen DEM Parti ise "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" ifadesini tercih ediyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İçinde demokrasinin, adaletin, mutabakatın, kardeşliğin, dayanışmanın; bu kavramların geçtiği isimler elbette bizim de kabulümüz olur. Bütün partiler hiçbir konuda anlaşamıyorlarsa bile, 'eşit kardeşlik ve demokratik Türkiye' konusunda konsensüse varırlar diye düşünüyoruz" dedi.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Kurtulmuş, CHP ile vardığı uzlaşma gereği komisyonda temel konularda beşte üç çoğunlukla karar alınacağını açıklamıştı. Ulaşılan üye sayısına göre komisyonda önemli konularda 29 oyla karar çıkması gerekecek. Süreci destekleyen AK Parti, DEM Parti ve MHP'nin sandalyesi tam bu sayıya denk geliyor. Ancak MHP ve DEM Parti'nin katılmadığı konularda AK Parti, CHP'li üyelerle uzlaşma sağlarsa yine 29 barajını aşabiliyor. Komisyon yaz boyunca çalışarak ekim ayına kadar mevzuat taslakları oluşturmaya çalışacak.

İŞTE KOMİSYON ÜYELERİ

Meclis Başkanlığı'na gönderilen listelere göre komisyon şu üyelerden oluşuyor:

Başkan: Numan Kurtulmuş.

AK Parti: Abdulhamit Gül (Grup Başkanvekili), Mustafa Şen (Trabzon), Kürşad Zorlu (Ankara), Hüseyin Yayman (Hatay), Cüneyt Yüksel (İstanbul), Sunay Karamık (Adana), Selami Altınok (Erzurum), Kemal Çelik (Antalya), Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır), Mahmut Atilla Kaya (İzmir), Şengül Karslı (İstanbul), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Ayşe Böhürler (Kayseri), Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), Ali Kıratlı (Mersin), Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa), Gökhan Diktaş (Tekirdağ), Burhan Kayatürk (Van), Abdurrahman Babacan (Malatya), Ersan Aksu (Samsun)

CHP: Murat Emir (Grup Başkanvekili), Okan Konuralp (Ankara), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır), Türkan Elçi (İstanbul), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Murat Bakan (İzmir), Gökçe Gökçen (İzmir), Salih Uzun (İzmir)

DEM Parti: Gülistan Koçyiğit (Grup Başkanvekili), Meral Danış Beştaş (Erzurum), Saruhan Oluç (Antalya), Cengiz Çiçek (İstanbul)

MHP: Feti Yıldız (Genel Başkan Yardımcısı), Levent Bülbül (Sakarya), Halil Öztürk (Kırıkkale), Yücel Bulut (Tokat)

YYP: Bülent Kaya (Grup Başkanı), Emin Ekmen (Grup Başkanvekili) Mustafa Bilici (Van)

DSP: Önder Aksakal (Genel Başkan-İstanbul)

EMEP: İskender Bayhan (İstanbul)

TİP: Ahmet Şık (İstanbul)

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu (Genel Başkan)

YRP: Doğan Bekin (İstanbul).

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OSMANLI TORUNU:
    Amaç terörsüz türkiyeyse inşallah diyelim umarım işin içinde başka amaçlar yoktur. Demi meclise siz soktunuz israili devlet olarak siz tanıdınız artık bu hükümete güven diye bir şey kalmadı adamlar kıbrısa posta koyuyor kimin sayesinde nokta 0 0 Yanıtla
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