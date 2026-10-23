TESKİ, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 190 metrelik içme suyu hattını yeniledi - Son Dakika
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TESKİ, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 190 metrelik içme suyu hattını yeniledi

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TESKİ, Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde 190 metrelik içme suyu hattını yeniledi
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TESKİ, Hayrabolu'nun Kahya Mahallesi Zincirli Kuyu Sokak'ta sık sık arızalanan içme suyu hattını yeniledi. 90 milimetre çapında HDPE boruyla 190 metre uzunluğunda yeni hat yapılırken, tekrarlayan arızaların önlenmesi ve su kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Düzce Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Düzce Valiliğinde gerçekleşen ziyarette Soytürk, valilik şeref defterini imzaladı.

Soytürk, daha sonra Makas ile bir süre görüştü.

-Tekirdağ'daki tarımsal projeler değerlendirildi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Göktuğ Bağlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Tekirdağ'da tarım alanında yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar ele alındı.

İlin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda sürdürülen projelerin değerlendirilmesi, ödeneklerin kullanımı ve çalışmaların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Hayrabolu'da içme suyu hattı yenilendi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Hayrabolu ilçesinde sık sık arızalanarak su kayıplarına neden olan içme suyu hattını yeniledi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kahya Mahallesi Zincirli Kuyu Sokak'ta arızalara ve üstyapıda tahribata yol açan içme suyu hattının yenilenmesi için çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 90 milimetre çapında yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kangal boru kullanılarak 190 metre uzunluğunda yeni hat yapıldı.

Yenileme çalışmasıyla tekrarlayan arızaların önüne geçilmesi, su kayıplarının azaltılması ve altyapının daha verimli işletilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla ayrıca arızalara müdahale için aynı noktada tekrar tekrar çalışma yapılmasının önlenerek iş gücünün daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
HayraboluTekirdağGüncelSon Dakika

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