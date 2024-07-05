TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı

TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA\'nın Merih Demiral\'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'e verdiği 2 maç men cezasıyla ilgili açıklama yaptı. CAS'a başvuru yapamadıklarını söyleyen Büyükekşi, "3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır" dedi.

05.07.2024 16:47
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'e verdiği 2 maç men cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Büyükekşi, CAS'a başvuru yapamadıklarını söyledi. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

"HUKUK DIŞI VE SİYASİ BİR KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ"

"UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz.

UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür.

Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir.

"İTİRAZ HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINMIŞTIR"

Son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek, çeyrek finale yükselen ve yarın çeyrek finalde Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez.

Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır.

3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır.

"KARARIN YANLI MEDYAYA SIZDIRILMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUZ"

Taraflı ve adaletsiz olan bu karar tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kararın bazı yanlı medya kuruluşlarına sızdırılmış olmasından ise özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Bu tür eylemler sürecin siyasi platforma çekildiği yönündeki şüphelerimizi desteklemektedir,

Tribünlerdeki ırkçı davranışlar da dahil olmak üzere çok daha ciddi ihlaller için verilen para cezaları ve ertelenmiş cezalarla karşılaştırıldığında, bu iki maçlık men cezası son derece orantısızdır. Bu tutarsızlıklar maalesef Ülkemize karşı bir çifte standart uygulandığının en güçlü göstergesidir.

"MİLLİ TAKIM OLARAK DEĞİL, ULUS OLARAK AYAĞA KALKARIZ"

Ancak Büyük Türk Milleti'nin en büyük karakteristik özelliklerinden biri adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında tek vücud olmayı başarmasıdır, tüm bu haksızlıklara karşı sadece Türk milli takımı olarak değil, ulus olarak ayağa kalkarız. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın akşam Berlin stadyumunda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz.

Sadece futbolun güzelliklerinin parlamasını istediğimiz bu güzel günlerde, haklı savunmamızı en detaylı ve kapsamlı şekliyle yaptık. Lakin bu haksız karar, ikinci evimiz olarak gördüğümüz Berlin'deki tutkulu taraftarlarımızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde art niyetli provokasyonlara karşı dikkatli olarak bugüne kadar olduğu gibi takımımızın arkasında durmaya teşvik edeceğine eminim."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Mehmet Büyükekşi, Merih Demiral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ayberk Yıldırım: Ya sen konuşma vallahi karşı tarafı haklı görmek zorunda kalıyoruz sonra 80 12 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: İyi batmış adam helal olsun kendisine 2 2
  • Mesut Erdoğan: Boş adam… 59 7 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Aynı sen 3 3
  • Erol MARASLI: Sen spora siyaet bulaştırırsan olacagı bu.spor sadece spor içinde kalmalı. 47 17 Yanıtla
    Burak ÖZSARAÇ: Bozkurt işareti Türklüğün simgesidir! Siyasetle bağdaştıramazsın! 21 5 Emir: siyaset değil .çetnik selamı verene para cezası verdiler.bize iki maç. 14 3 Erol MARASLI: Burak özsaraç,madem Bozkurt sitürklüğün şimgesi neden sadece bir siyası parti bunu kullanıyor.melih in yaptıgıda siyasi bir harekettir 5 4
  • Hidir Akbaba: Hollanda macini eger kazanirsak tum futbolcular bozkurt isareti yapsin. Hepsine de 2 Mac ceza verebiliyorlar mi gorelim 30 13 Yanıtla
    ferhat eser: yaprağım gene coşmuş 5 12
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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