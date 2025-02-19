Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yöneteceğini açıkladı. Bu karar Türk futbol tarihinde ilk kez alındı.

19.02.2025 13:09  Güncelleme: 13:29
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem geleceğini de duyurdu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"GALATASARAY OLUMLU CEVAP VERMİŞTİ"

"Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz.

İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık.

Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır.

Kişisel ihtirasları, arzuları kendi kulüplerinin önüne koyanlar futbolun huzurunu ve barışı istiyor olabilir mi! Ortak iyiyi tesis etmek olabilir mi! Kendi kişisel kavgalarını, kulüplerini ve camialarını kullanarak sürdürenler sözde değil özde samimi olmaları, futbolun ihtiyacı olan kardeşlik iklimine herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacağını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"DERBİDE YABANCI HAKEM"

Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak.

Seçildiğimiz gün söyledik, adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden taviz vermedik, görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. En güzel örneğini sözde söylemek kolaydır ama icraatte sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bu icatın en güzel örneği, Mecnun Başkanımız beraber yola çıktık, Sivasspor ile özdeşleşmiş ama Sivasspor bugün küme düşmeye oynuyor. Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım, Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur.

Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız. Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. Biz bunları istişare edip bilgileri vermek üzere iki kulübü TFF'ye çağırdık."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

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Son Dakika Güncel Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Öner Çelik:
    Satılık TFF ve MHK... Fenerbahçe'nin bir kolu olmuşlar.... 220 105 Yanıtla
  • Alparslan:
    la Ali Koç in uşağı olmuş hepsi 204 114 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    Getir acun un ayarlardigi Slovak hakemi 180 111 Yanıtla
  • Sergen:
    Belirlediği hakem, futbol ve özel hayatında skandallara karışmış ortalama altı hakem. Ayarlayan UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor. Üst düzey yabancı hakem getirin! Marciniak kalitesinde birçok yabancı hakem varken, skandala karışmış sıradan hakemi dünya çapında diye tanıtmak planlı bi harekettir. 161 103 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    tükürdüğünü yalayan delikanlı. Koç'un adamı olmuşsun her dediğini yapiyon. ben burada olduğum sürece diyodun. hakemi kim belirleyecek koç ve acun mu 129 118 Yanıtla
  • Hakan Aslan:
    şereften bahsediyordu şerefim için yaşıyorum diyordu paralı şereften bahsediyormuş demek ki federasyon başkanlığın bittiği gün selam veren olmaz paralı şeref seni 164 45 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    hakemi bile ital ediyoruz... 121 16 Yanıtla
  • ismail:
    hakemlerimize güvenmez dünyaya rezil ettiler 114 20 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Aman Allahım ne günlere kaldık 104 17 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Güzel 4 61 Yanıtla
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