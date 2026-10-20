Ticaret Bakanı Bolat 'Made in EU' politikasını otomotiv sektörüyle ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanı Bolat 'Made in EU' politikasını otomotiv sektörüyle ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Bolat \'Made in EU\' politikasını otomotiv sektörüyle ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle AB'nin 'Made in EU' politikasını görüştü. Toplantıda, politikanın Türkiye-AB Gümrük Birliği'ne dayalı sanayi entegrasyonunu gözetmesi için çabaların sürdürülmesinde mutabık kalındı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin Türkiye ile köklü sanayi entegrasyonunu gözeten bir yaklaşım benimsemesi ve bu yaklaşımın AB kurumları ile üye ülkelere yansıtılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı (IAA) kapsamında öngörülen "Made in EU" politikasının, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'ne dayalı ekonomik bütünleşmeyi ve ortak üretim ve tedarik zincirlerini gözetmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu doğrultuda, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, sürecin en başından itibaren AB kurumları, üye ülkeler ve AB sektör temsilcileri nezdinde sayısız temas gerçekleştirilerek ülkemizin görüş, beklenti ve hassasiyetleri her düzeyde kararlılıkla dile getirilmektedir. Özel sektörümüz de çok sayıda girişimle görüş ve beklentilerimizi muhataplarına aktarmakta, çalışmalar tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, bugün Ticaret Bakanımız Ömer Bolat başkanlığında, Ticaret Bakanlığında ilgili bakanlıklarımızın, kurumlarımızın ve otomotiv sektörümüzün temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı daha yapılmış ve toplantıda son gelişmeler ile müteakip adımlar gözden geçirilmiştir. Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimi katılmıştır.

Toplantıda, AB bünyesinde ortaya konulan nihai çalışmanın Türkiye ile AB arasındaki köklü sanayi entegrasyonunu gözeten bir yönde sonuçlanması için hem üye ülkelerin pozisyonlarına hem de AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonunun çalışmalarına yansıtılmasına yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Otomotiv sektörünün, 1996 yılı başında yürürlüğe giren Gümrük Birliği ilişkisinin ortaya koyduğu entegrasyonun en başarılı alanlarından biri olduğu ve sanayi entegrasyonumuzun omurgasını teşkil ettiği bir kez daha güçlü şekilde ifade edilmiştir. Ortaya konulacak her yaklaşımın Gümrük Birliği'nin oluşturduğu ekonomik bütünleşmeyi dikkate alması, ortak üretim, yatırım ve tedarik ağlarımızı göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanmıştır.

Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bir düzenlemenin, bizzat Avrupalı üreticilerin yatırımlarını ve mevcut üretim ağlarını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmaması gerektiği hususu, AB içerisindeki tüm paydaşlarla, üye ülkelerle, başta Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi ve AB Komisyonu üyeleri olmak üzere resmi karar alıcılarla ve tüm özel sektör paydaşlarıyla yaklaşık bir yıldır sürdürülen ticaret diplomasisinin de temel vurgusu olmuştur. Avrupalı otomotiv üreticileri ve sektör temsilcileri de mevcut üretim ve tedarik zincirlerinin olumsuz etkilenmemesi için Türkiye'deki üretim ve yatırımların Avrupa otomotiv ekosistemi açısından taşıdığı stratejik önemi AB'deki karar alıcılara aktarmaktadır. Tüm çalışmalarımız, karşılıklı pazar erişimini daraltan uygulamalar yerine AB ile ortak üretim kapasitemizi ve küresel rekabet gücümüzü birlikte geliştirmeyi, Gümrük Birliği'nin hukuki ve ekonomik gerçeklerini dikkate alan kapsayıcı bir yaklaşımın AB içerisinde benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektörle girişimlerimizi ve temaslarımızı her düzeyde kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Gümrük BirliğiTicaret BakanıÖmer BolatOtomobilTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Türkiye’nin yanı başındaki ada satışa çıktı Fiyatı şaşkına çevirdi Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Emeklilere ek zam mı geliyor Bütçedeki yüzde 66’lık detay heyecan yarattı Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı
10:00
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:09
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:27:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat 'Made in EU' politikasını otomotiv sektörüyle ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei