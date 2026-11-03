Ticaret Bakanlığı boğulma riski nedeniyle diş kaşıyıcıyı toplatma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanlığı boğulma riski nedeniyle diş kaşıyıcıyı toplatma kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanlığı boğulma riski nedeniyle diş kaşıyıcıyı toplatma kararı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik renkli sulu diş kaşıyıcının güvenli olmadığını ve oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığını açıkladı. Boğulma ve solunum yolu tıkanması riski oluşturabileceği belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Çocukların kullanımına yönelik renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığı tespit edildi. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir adet renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığı ve çocuklarda boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği belirlendi. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

Kaynak: DHA
Ticaret BakanlığıSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ’dan AK Parti’ye sürpriz ziyaret Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Emre Belözoğlu’nun Aziz Yıldırım’ı ağlatan sözleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
21:10
A Milli Takım’da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu İki yıldız isim kadroda yok
A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
19:35
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 3 dakikada 2 gol
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 21:30:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı boğulma riski nedeniyle diş kaşıyıcıyı toplatma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android