Vatandaşlar isyan ediyordu! 2 alanda fahiş fiyat için harekete geçildi

İki bakanlık "fahiş fiyat" için harekete geçti; kasaplar ve özel okullar mercek altında.

Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı. Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara 100 bin ile 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi ağustos ayında karkas et fiyatlarını bölgelere göre belirlemişti. Resmi web sitesi üzerinden fiyat listesi yayınlayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere fiyatları duyurmuştu.

KARKAS ET FİYATLARI NE KADAR?

ÖZEL OKULLAR DA MERCEK ALTINDA

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlık'a ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı. Kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlatıldı.

"SADECE KAR AMAÇLI HAREKET EDEMEZLER"

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.