Vatandaşlar isyan ediyordu! 2 alanda fahiş fiyat için harekete geçildi - Son Dakika
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Vatandaşlar isyan ediyordu! 2 alanda fahiş fiyat için harekete geçildi

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Ticaret Bakanlığı et fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan kasaplara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı.

23.08.2024 13:54  Güncelleme: 14:08
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İki bakanlık "fahiş fiyat" için harekete geçti; kasaplar ve özel okullar mercek altında.

Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı. Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara 100 bin ile 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi ağustos ayında karkas et fiyatlarını bölgelere göre belirlemişti. Resmi web sitesi üzerinden fiyat listesi yayınlayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere fiyatları duyurmuştu.

KARKAS ET FİYATLARI NE KADAR?

  1. Ege Bölgesi Dana 294,00 - Kuzu 306,67Akdeniz Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 331,00
  2. Marmara Bölgesi Dana 299,17 - Kuzu 357,50
  3. İç Anadolu Bölgesi Dana 291,91 - Kuzu 334,86
  4. Doğu Anadolu Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 324,00
  5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dana 287,50 - Kuzu 313,75
  6. Karadeniz Bölgesi Dana 302,50 - Kuzu 370,00
  7. Ortalama Dana 295,00 - Kuzu 333,97

ÖZEL OKULLAR DA MERCEK ALTINDA

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlık'a ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı. Kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlatıldı.

"SADECE KAR AMAÇLI HAREKET EDEMEZLER"

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.

Vatandaşlar isyan ediyordu! 2 alanda fahiş fiyat için harekete geçildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşlar isyan ediyordu! 2 alanda fahiş fiyat için harekete geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • rahmi arslan: Ey yani koltuğunuzdan kalkıp çarşı pazarı bir gezin gerekeni tapınnartık 48 1 Yanıtla
  • Birol Gündoğdu: köfteci yusuf 22 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Yav he he 26 0 Yanıtla
  • Yasin Yetiskin: kardeşim haber yapıyorsunuz adam gibi haber yapın .etin kilosu ne kadar olmalı ki millet hakkını arasın 19 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: hep aynı kelime 13 0 Yanıtla
  • mrtymn null: Tek suçlu reis hariç herkes anlayın artik 10 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Et fiyatlarını düşmüş? 7 3 Yanıtla
  • Hüseyin Özcan: et fiyatı düştü diyorsunuz ne zaman medyaya yansıysa bu haber ertesi gün mutlaka 20 lira zam geliyor ete nasıl olacak bu iş hep dümen 9 0 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Bütün dünyada Pıyasa dar. Lakin bizim piyasa. Faiz e para yatıran müslümanlardan dolayı biraz daha darlaşıyor et isterse 100 tele düşsün. 6 2 Yanıtla
  • Omer Bahri Dizdar: bakanlık bir ay geriden geliyor herhalde son bir haftada 50 TL kesim kg fiyatına zam geldi haberleri yok galiba 7 0 Yanıtla
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