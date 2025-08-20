Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi - Son Dakika
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi

20.08.2025 08:41
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi" ifadeleri yer aldı.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürdüren Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı'nın duyurusu şu şekilde; "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

BAKAN YERLİKAYA: 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün yaptığı açıklamada 5 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya, şunları kaydetti: '5 il merkezli jandarmamız tarafından 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheliyi yakaladık. 8'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte 'elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı' ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.'

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Melih Özke:
    parayı bulanlar o mavi tilkiler hep bunlardan buluyor zaten bende sabah 6 da kalkıp işe gidiyorum adalet. 10 1 Yanıtla
  • 145353:
    Arif kocabıyığın ki niye kapandı 2 1 Yanıtla
  • Extel1988_:
    Galatasaray direk formasına yazdı neden ceza yok 2 1 Yanıtla
    yakup suri :
    onların dokunulmazlığı var maalesef 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:08
