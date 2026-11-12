TIDIP, bugün COP31 Antalya'da yeni stratejik ortaklarını tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TIDIP, bugün COP31 Antalya'da yeni stratejik ortaklarını tanıtacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TIDIP tanıtım ve ortaklık töreni bugün Antalya'daki COP31'de Mavi Bölge'de yapılacak. Avrupa Komisyonu, ADB, IsDB, EIB ve CDP, 25 Kasım 2024'te imzalanan Ortak Bildirge'ye katılarak platformun yeni stratejik ortakları olacak.

Türkiye, sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını hızlandırmak ve uluslararası finansman işbirliklerini güçlendirmek amacıyla yeni stratejik ortaklarını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki törende karşılamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) uluslararası tanıtımı ve ortaklık töreni, bugün Antalya'da devam eden COP31'de Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İklim Yatırım Fonları (CIF) ile TIDIP Sekretaryasının işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Türkiye, Avrupa Komisyonu, çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası kalkınma ortaklarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.

Platformun genişleyen ortaklık yapısı, Türkiye ile uluslararası ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirerek karbonsuzlaşma hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmek için politika alanındaki uzmanlığı, teknik desteği ve finansman araçlarını buluşturacak.

Sanayide karbonsuzlaşma için uluslararası işbirliği

Etkinliğin ilk bölümünde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Dünya Bankası Grubu temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerde sanayinin düşük karbonlu dönüşümünü destekleyen ulusal yatırım platformlarının rolüne ve yatırım projelerinin finansmana erişimine ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

CIF tarafından yürütülen Sanayide Karbonsuzlaşma Programı'nın tanıtılacağı oturumda, bu alandaki hedeflerin somut yatırımlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Cassa Depositi e Prestiti (CDP) temsilcilerinin katkılarıyla, net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çok taraflı finansman ortaklıklarının önemi vurgulanacak.

TIDIP'in stratejik ortaklık ağı genişliyor

COP31'de düzenlenecek ortaklık töreniyle TIDIP'in mevcut ortaklık yapısı yeni stratejik kuruluşların katılımıyla güçlenecek. Avrupa Komisyonu, ADB, IsDB, EIB ve CDP, 25 Kasım 2024'te imzalanan Ortak Bildirge'ye katılarak platformun yeni stratejik ortakları olacak.

Yeni katılacak kuruluşlar, TIDIP'in mevcut ortakları EBRD ve Dünya Bankası Grubu ile birlikte birbirini tamamlayan uzmanlık birikimleri ve finansman kapasiteleriyle platforma katkı sunacak.

Bu eşgüdümlü yaklaşım, daha güçlü bir yatırım projesi portföyünün geliştirilmesine, projelerin yatırıma hazırlık düzeylerinin artırılmasına ve Türkiye'nin düşük karbonlu sanayi üretimine geçişini destekleyecek kaynakların harekete geçirilmesine yardımcı olacak.

TIDIP Hakkında

TIDIP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde faaliyet gösteren, sanayinin düşük karbonlu dönüşümüne yönelik yatırımları destekleyen çok paydaşlı bir koordinasyon platformu konumunda bulunuyor.

Sektörel düşük karbonlu yol haritalarını temel alan platform, çimento, demir-çelik, alüminyum ve gübre sektörlerinde karbonsuzlaşma çalışmalarına odaklanıyor.

Kaynak: AA
EkonomiAntalyaEnerjiFinansGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:14:14. #.0.3#
SON DAKİKA: TIDIP, bugün COP31 Antalya'da yeni stratejik ortaklarını tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android