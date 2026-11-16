Tiflis YEE'nin 3 günlük atölyelerinde atık kağıt ve plastik yeniden ürüne dönüştü - Son Dakika
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Tiflis YEE'nin 3 günlük atölyelerinde atık kağıt ve plastik yeniden ürüne dönüştü

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Tiflis YEE'nin 'Bir Daha Bak' projesi kapsamında kentte 3 gün süren atölyelerde atık kağıt ve plastik el yapımı kağıt ile dekoratif objelere dönüştürüldü. Öğrenciler, kursiyerler ve sanatseverlerin katıldığı etkinlikte sürdürülebilirlik ve kültürel miras bağına dikkat çekildi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen "Bir Daha Bak" konulu proje kapsamında, atık malzemeler el yapımı kağıt ve dekoratif objelere dönüştürüldü.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, "Bir Daha Bak" projesi kapsamında Tiflis'te 3 gün boyunca gerçekleştirilen atölyelerde atık kağıtlar, geleneksel zanaat teknikleriyle yeniden değerlendirildi.

Enstitü ve Apolon Kutateladze Tiflis Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, akademi öğrencilerini, enstitü kursiyerlerini ve farklı yaş gruplarından sanatseverleri bir araya getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'yla (COP31) aynı dönemde gerçekleştirilen etkinlikte, sürdürülebilirlik ve kültürel miras arasındaki bağa dikkati çekildi.

El yapımı kağıt alanında çalışan Nebahat Kavak ve asistanı Şerife Zeynep Arıduru'nun yürüttüğü üç atölyede, geleneksel usulde kağıt üretimi ve kağıt hamurundan obje tasarımı üzerine uygulamalar yapıldı.

"Atık kağıttan dekoratif objeye"

"Bir Daha Bak" projesi kapsamında düzenlenen atölyelere katılanlar, atık kağıtlardan elde edilen hamuru işleyerek yeni kağıtlar üretti.

Obje atölyelerinde ise atık plastik malzemeler, kağıt hamuruyla kaplanıp şekillendirilerek vazo ve dekoratif objelere dönüştürüldü.

Atölyelerde kullanılan, üzerinde Türkçe ve Gürcüce "Dünya gözümde değerli" mesajının yer aldığı göz biçimindeki kitap ayraçları da projenin çevre duyarlılığına ilişkin mesajını taşıdı.

Atık malzemelerin yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesine odaklanan projeyle, geleneksel zanaat bilgisinin aktarılması, Türk kültürel mirasının tanıtılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: AA
SürdürülebilirlikKültür SanatPlastikGüncelMirasYaşamSon Dakika

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