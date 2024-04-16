TikTok'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı - Son Dakika
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TikTok'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı

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Son dönemde birbirinden skandal görüntülerin yer aldığı ve tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan yeni bir video tartışma yarattı. 2 haftalık hamile olduğunu belirten genç bir kadın paylaştığı videoda çocuğuna baba aradığını ifade etti. Videoya not düşen genç kadın "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" dedi.

16.04.2024 08:07  Güncelleme: 08:11
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Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı.

TİKTOK'TA İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI

2 haftalık hamile olduğunu iddia eden genç bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.

"ÇOCUĞUMA BABA ARIYORUM, ADAM GİBİ ADAM"

TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda genç kadının videosuna "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" notunu düştüğü görüldü.

TikTok\'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı

Sosyal Medya, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (22)

  • Muzaffer Kızıl: Tiktok kapatılmalı 444 10 Yanıtla
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  • salihb: Sosyal medya denetleme yasası çıkarılıp her içerik incelenmeden yayına girmemeli. sakıncalı içerikler kaldırılmalı. 246 12 Yanıtla Coronaci : Ne sacma bi oneri devletin isi gucu yok bunlami ugrasicak kapt gitsin bitti 81 20
  • CHİCHARİTO: Esra erola çıkan kadın değil mi bu ya 160 1 Yanıtla Murat Aslan: Evet Namıdiğer Serkan galiba 21 0 Davut Kochan: Adı serkan olan sonradan kadın olmuştu bende benzettim 15 0
  • Serkan Basar: sayın Varank neden paylaşım yapmıyor bu konu hakkında ?? :)) 84 45 Yanıtla
  • Ali Kublay: İki haftalık mi ne çabuk unutmuş babasını iki haftada kaç kere indi bindi yapmista adamı kaybetmiş 119 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: TikTok'ta skandallar bitmiyor! 2 haftalık hamile kadın çocuğuna baba bulmak için video paylaştı - Son Dakika
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