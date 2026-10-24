Tiran'da 12. gününe giren öğrenci eylemlerinde polis göz yaşartıcı gaz kullandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler, ülkeye gelen Arnavut diasporasının desteğiyle devam ediyor.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan protesto eylemlerinin 12. gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentte düzenlenen gösterilere, lise öğrencileri ve vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerinin yanı sıra farklı sendikalar ve ülke dışında yaşayan Arnavut diasporası da destek verdi.

Katılımın önceki günlerden daha fazla olduğu gösterilerde vatandaşlar, ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

Göstericiler, Eğitim Bakanlığı önünde güvenlik güçlerine taş fırlatırken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Ardından Başbakanlık binasına geçen göstericiler ile polis arasında tekrar gerginlik yaşandı. Taş fırlatan göstericileri dağıtmak için polis yine tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ülke medyasında yer alan haberlerde polisin, ayrıca plastik mermi ve ses bombası da kullandığı ifade edildi.

Akşam saatlerinde gerginliğin dozu artarken, göstericiler polise ve bazı bakanlık binalarına karşı molotofkokteyli ve havai fişek fırlattı.

Yer yer yangınlara neden olan eylemler sırasında bazı göstericiler ve güvenlik güçleri ile medya temsilcisi yaralandı.

Öte yandan, Başbakan Edi Rama önceki günlerde olduğu gibi diyalog çağrısını yinelerken, göstericiler çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler ise protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.