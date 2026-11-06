Tokat Başçiftlik\'te mevsimin ilk karı Kayak Merkezi\'ni beyaza bürüdü

Tokat Başçiftlik'te mevsimin ilk karı Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür süren yağmurun ardından yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu. Başçiftlik Kayak Merkezi, Yeniyayla ve Üçoluk Göleti çevresi beyaza bürünürken kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede iki gündür süren yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Başçiftlik Kayak Merkezi, Yeniyayla ve Üçoluk Göleti çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
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