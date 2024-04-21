18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.
Derinliği 12.38 kilometre olan deprem, kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum bildirilmedi.
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Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 4 ayda yapılan çalışmalarda aranması bulunan 60 bin 347 şüpheli yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranan bin 450 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise 60 binin üzerinde şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 16 bin 521'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 43 bin 826'sı ise aranması bulunan kişilerdir. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Halil Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ordu'da bu yıl 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1400 ton rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çilek üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçen yıl 400 dekarda 1200 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl ise 500 dekar alanda 1400 ton çilek rekoltesi beklediklerini ifade etti. Çilek üretiminin Ordu ekonomisine 90 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
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