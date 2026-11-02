Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor - Son Dakika
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Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor

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Tokat\'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
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Tokat\'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
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- Şehit aileleri, 8 ay önce başlattıkları program kapsamında her ayın son perşembesi Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor Şehit babası Tacettin Kızılateş: "Bunu Allah nasip ederse ömrümüz olduğunca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Canını bayrak ve vatan için verenler unutulmaz. Bizim amacımız da unutturmamak"

Tokat'ta şehit aileleri, vatan uğruna canını veren şehitleri unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla anlamlı bir program başlattı. Her ayın son perşembesi Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelen aileler, şehit mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor ve tüm şehitler için dua ediyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2020 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Sinan Bilir'in (29) ağabeyi Ahmet Yasin Bilir ve 2024'te Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) babası Tacettin Kızılateş, yaklaşık 8 ay önce dua programı başlatmaya karar verdiler.

Aldıkları kararı Tokat Valisi Abdullah Köklü ile paylaşan şehit yakınları, Tokat Müftülüğüne başvurarak programlarda din görevlisi bulunması için dilekçe verdi. Başvurunun ardından Müftülük tarafından her ay bir din görevlisi görevlendirilmeye başlandı.

Her ay düzenlenen programda din görevlisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim okunuyor ve şehitler için dualar ediliyor.

Ekim ayındaki programa Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı. Komutanlar, dua programının ardından şehit aileleriyle sohbet etti.

Programın en duygusal anlarından biri ise şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in 4 yaşındaki yeğeni Almila Bilir'in amcasının mezar taşındaki fotoğrafı öpmesi oldu. Program sonunda ise her ay bir şehit ailesi tarafından katılımcılara tatlı ikram ediliyor.

"Burada yapılan dualarımız tüm şehitlerimiz için"

Şehit babası Tacettin Kızılateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ağabeyi Ahmet Yasin Bilir ile aldıkları karar doğrultusunda Müftülüğe başvurduklarını belirtti.

Valilik ve Müftülüğün kendilerine destek olduğunu ifade eden Kızılateş, "Komutanlarımız, resmi kurumlarımızdan yetkililerimiz geliyor. Burada yapılan tüm dualarımız şehitlerimiz için. Sadece buradaki şehitlerimiz için değil, tüm şehitlerimiz için çünkü onlar bizim kıymetlilerimizdir. Bunu Allah nasip ederse ömrümüz olduğunca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Canını bayrak ve vatan için verenler unutulmaz. Bizim amacımız da unutturmamak." dedi.

Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesi Nevriye Bilir de programın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Her ay yapıyoruz bunu. Çok güzel oluyor. Dualar yavrularımıza gidiyor. Her ay bir şehit ailesi ikramda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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