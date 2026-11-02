Tokat'ta tütün kaçakçılığında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1200 kg tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta tütün kaçakçılığında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1200 kg tütün ele geçirildi

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Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken gözaltına alınanlar ifadeleri için jandarmaya götürüldü.

Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
Tokat Cumhuriyet BaşsavcılığıReşadiye3. SayfaGüncelTokatSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta tütün kaçakçılığında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1200 kg tütün ele geçirildi - Son Dakika
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