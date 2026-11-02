Tokat'ta tütün kaçakçılığında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1200 kg tütün ele geçirildi

Tokat'ta tütün kaçakçılığında 6 şüpheli gözaltına alındı, 1200 kg tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken gözaltına alınanlar ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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