Torun Center'da Milyonluk Hurdacı'nın galası yapıldı, film 23 Ekim'de vizyona girecek - Son Dakika
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Torun Center'da Milyonluk Hurdacı'nın galası yapıldı, film 23 Ekim'de vizyona girecek

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Torun Center\'da Milyonluk Hurdacı\'nın galası yapıldı, film 23 Ekim\'de vizyona girecek
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Milyonluk Hurdacı filminin galası Torun Center'da yapıldı. Ailesinden uzaklaşan yaşlı bir hurdacının çocuklarıyla çıktığı yolculuğu komedi ve macera unsurlarıyla anlatan film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı "Milyonluk Hurdacı" filminin galası Torun Center'da yapıldı.

Yapımcılığını Mehmet Salih Gök'ün üstlendiği, Marnel Pictures imzalı filmin yönetmenliğini Ercüment Çavluer, senaristliğini ise Şeyda Delibaşı yaptı.

Komedi ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Melis Gürhan, Suat Sungur, Orçun Kaptan, Gürcan Koç, Deniz Oral ve Naci Taşdöğen de yer alıyor.

Gala öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncu İnan Ulaş Torun, filmde güzel bir ekiple çalıştığını belirterek, "Bu ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Çok iyi oyuncularla çalıştım. İyi oyuncularla çalışmak insanı besleyen bir şey. O yüzden de çok güzel oldu. Umarım bu da seyirciye yansır." dedi.

Filmde ailesini ve hayatını toparlamaya çalışan bir ağabeyi canlandırdığını aktaran Torun, karakterinin geçmişte yaşananlar nedeniyle kardeşiyle ilişkisinin bozulduğunu anlattı.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen de filmin küfür içermeyen mizah anlayışına dikkati çekerek "Film çok sıradan bir film değil. İçinde küfürü barındırmayan bir mizah var. Demek ki komediler de küfür olmadan çekilebiliyormuş. Buna özen gösterdik. Sinema tamamen kültür meselesi. O kültür içerisinde de küfür yer almamalı. Çünkü filmi çoluk çocuk herkes beraber izliyor. Bizim onlara öğütleyeceğimiz çok daha güzel şeyler olmalı." ifadelerini kullandı.

Filmde ailesinden uzaklaşmış eski bir uzun yol kaptanını canlandırdığını dile getiren Taşdöğen, karakterin eşini kaybettikten sonra hayata küstüğünü ve çocuklarıyla bağlarının koptuğunu söyledi.

Filmin ekibiyle uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Taşdöğen, yapımın seyirci tarafından beğenilmesini umduğunu kaydetti.

Oyuncu Ahmet Kayakesen ise filmde ailenin daha hoyrat ve risk almaya yatkın oğlunu canlandırdığını belirterek, karakterini severek oynadığını söyledi.

Filmin çekimlerinin Mersin'de yapıldığını aktaran Kayakesen, kentin tarihi ve kültürel dokusunu da yapımda göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kayakesen, filmin komedi unsurlarının yanı sıra baba oğul ilişkileri ve aile bağlarını da ele aldığının altını çizerek "Ekranlarda çok fazla şiddet unsuru içeren hikayeler izliyoru. Bu hikayenin içinde ise küfür yoktu. İnsanların yüzlerine bir nebze olsun tebessüm bıraktırmak için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Aile bağlarını yeniden kurma yolculuğu

"Milyonluk Hurdacı", geçmişte yaşadıkları nedeniyle ailesinden uzaklaşan yaşlı bir hurdacının, kaybettiği arkadaşından kalan bir emaneti satmak için çocuklarıyla çıktığı yolculuğu konu alıyor.

Aile üyelerinin yol boyunca yaşadığı olayları komedi ve macera unsurlarıyla anlatan film, aile bağları ve geçmişle yüzleşme temalarını işliyor.

Film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA
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