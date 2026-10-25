Trabzon\'da aile hekimi Beg, KETEM taraması sayesinde meme kanserini 5,5 ayda yendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 25 yıllık hekim Emel Beg, erken teşhis sayesinde meme kanserini yenerek, kısa sürede mesleğine döndü.

Fatih Aile Sağlığı Merkezinde 17 yıldır aile hekimi olarak görev yapan, 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Beg, mesai arkadaşlarıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) yaptırdığı tarama sonucunda haziran 2025'te meme kanserine yakalandığını öğrendi.

KETEM'in yönlendirmesiyle gerekli tetkik ve muayenelerini yaptıran Beg, agresif türlerinden birine yakalandığı hastalığın tedavi sürecinde 4 kez ameliyat geçirdi, 4 kür kemoterapi gördü.

Erken teşhisin sağladığı avantajla 5,5 ayda mesleğine dönebilen, en son ameliyatından 19 gün sonra görevine başlayan Beg, yaşadığı deneyim sonucu meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen farkındalık programlarına katılıyor, kadınları mamografi çektirmeye teşvik ediyor.

Beg, AA muhabirine, doktor ve hemşirelerden oluşan 5 kişilik ekiple mamografi çektirdiklerini, tarama sonucunda kanser olduğunu öğrendiğini söyledi.

Erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirten Beg, "Erken teşhis olması süreci bu kadar hızlandırarak geri dönüşü olumlu olabildi. Ben de şunu diyebilirdim: Çok yoğun, 3 ay sonra çektireyim, 6 ay sonra çektireyim. Eğer bunu demiş olsaydım, onkoloji profesörü '3 ay sonra gelmiş olsaydın, çok farklı şeyler konuşurduk' dedi. O zaman tedavi süreci de çok farklı gidiyor." dedi.

Tedavi kapsamında 4 kez ameliyat geçirdiğini, göğüslerinin yanı sıra rahminin ve yumurtalıklarının da alındığını anlatan Beg, 4 kür kemoterapi gördüğünü ifade etti.

En son ameliyatından 19 gün sonra işbaşı yaptığını belirten Beg, "Toplam 5,5 ayda bu yoğun maceranın içinde tabii her şey normale dönmemişti. Eski gücüme gelmemiştim, saçlarım yoktu. Bandanayla işe başladık." dedi.

Kız kardeşi ve babası da kansere yakalandı

Ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin genetik risk açısından değerlendirilmesinin önemine işaret eden Beg, babasının kanseri atlattığını, kız kardeşinin de bir süre önce kansere yakalandığını ve tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Beg, kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve meydana gelen değişiklikleri fark etmeleri gerektiğini belirterek, meme sağlığı konusunda farkındalığın erken yaşlardan itibaren geliştirilmesinin önemini vurguladı.

"Sağlık çalışanı bilinciyle vaktinde yaptık"

Hem hekim hem de hasta olarak farklı deneyimler yaşadığını belirten Beg, mesleki sorumluluk bilincinin kendisini mamografi çektirmeye yönelttiğini söyledi.

Yaşadığı deneyimin çevresindeki kadınlarda da farkındalık oluşturduğunu dile getiren Beg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktor olmasaydım, belki de bu işin farkında olmasaydım mamografiyi hiç çektirmeyebilirdim. Şu anda zaten çoktan metastaz yapmış hatta belki de vefat etmiş biri de olabilirdim. Bazı şeyleri kendimiz o anda istemesek bile bir sorumluluk bilincinde yaptırmak zorundayız. Mesela ben hastalara 'mamografi çektirin' diyorsam kendim çektirmiş olmalıyım. 'Sigara içmeyin' diyorsam kendim içmiyor olmalıyım. Öteki türlü bir etkisi olmuyor zaten. Dolayısıyla biz bu bilinçle sağlık çalışanları olarak gidip çektirdiğimizde o da bize Allah'ın bir lütfu. Erteleyebilirdik, sağlık çalışanı bilinciyle vaktinde yaptık."

Hastalığı yaşadığı için üzülmediğini ifade eden Beg, "Mamografi çektirmeyenler daha sık çektirmeye başladı, gevşetenler sıkı tutmaya başladı. Bire bir yaşamak veya yaşayan birini görmek de onlar için çok etkileyiciydi." dedi.