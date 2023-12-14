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Trabzon'da psikolojik sorunları olan anaokulu öğretmeni intihar etti - Son Dakika
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Trabzon'da psikolojik sorunları olan anaokulu öğretmeni intihar etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z., 7 katlı binanın çatı katından atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.12.2023 - 13:12,  Güncelleme: 13:13
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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 7 katlı binanın çatı katından atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Trabzon\'da psikolojik sorunları olan anaokulu öğretmeni intihar etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da psikolojik sorunları olan anaokulu öğretmeni intihar etti - Son Dakika
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