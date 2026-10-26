Trabzon Düzköy\'de Karadağ Yaylası sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Trabzon Düzköy'de Karadağ Yaylası sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası ve çevresi sonbaharla sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Bölgedeki çayırlar, yayla evleri ve yollar, sonbahar renklerini fotoğraflamak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarındaki Karadağ Yaylası ve çevresi, sonbaharın renklerine büründü.
Sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sarı ve kahverenginin tonlarına dönüşürken, bölgedeki çayırlar ve ormanlık alanlar farklı renk tonlarıyla dikkati çekiyor.
Yüksek kesimlerdeki yayla evleri ve kıvrılarak uzanan yollar, doğal güzelliklerle bütünleşerek bölgenin manzarasına ayrı bir görünüm katıyor.
Mevsimin değişimini yansıtan Karadağ Yaylası ve çevresi, sonbaharın sunduğu doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
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