Trabzon ve Konya'da yol ve doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Trabzon ve Konya'da yol ve doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararları

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Trabzon ve Konya\'da yol ve doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararları
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Trabzon'da Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi ile Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Trabzon'da Beşikdüzü-İskenderli- Tonya İl Yolu Projesi ile Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan iki kararla, Trabzon ve Konya'daki bazı taşınmazların yol ve doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TRABZON'DA YOL PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi'nin belirlenen kesiminde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla, Trabzon'un Tonya ilçesi Büyük Mahallesi'ndeki iki parsel ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar, projenin 23+016 ile 23+224 kilometreleri arasındaki kesiminde bulunan, 274 ada 2 ve 6 numaralı parselleri kapsıyor.

HALKAPINAR'A DOĞAL GAZ İÇİN EREĞLİ'DEKİ TAŞINMAZLAR KAMULAŞTIRILACAK

Diğer kararla, Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri için gerekli taşınmazların, tapuda Hazine lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararın ekindeki listede, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Belceağaç, Gökçeyazı ve Yazlık mahallelerindeki taşınmazlar yer aldı.

Kaynak: ANKA
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