Trump\'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı\'nı açın...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD'nin savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump adeta öfke krizi geçirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süre yarın doluyor. Bu süreye gönderme yaparak Social Truth'tan yeni paylaşımlar yapan Trump ağzını bozdu.

"İRAN'IN DAĞLARINDAN PİLOTU AĞIR YARALI KURTARDIK"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, 'insan ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz"

YARINI İŞARET EDİP SAAT VERDİ

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen Trump, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00'te (TSİ 20.00) Oval Ofis'te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

AĞZINI BOZDU

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s...min boğazını açın, deli p.çler, yoksa cehennemi yaşarsınız. İyi izleyin! Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

İRAN: TEK HAMLEDE DURDURURUZ

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."