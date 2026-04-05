Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump\'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı\'nı açın...
05.04.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının pilotlarının kurtarıldığını söyleyen Trump, yaptığı yeni açıklamada ağzını bozdu. Salı günü İran'a görülmemiş bir saldırı düzenleyeceklerini işaret eden Trump küfür ederek, "Bunun eşi benzeri olmayacak. O s...min boğazını açın, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. İyi izleyin. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD'nin savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump adeta öfke krizi geçirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a verdiği süre yarın doluyor. Bu süreye gönderme yaparak Social Truth'tan yeni paylaşımlar yapan Trump ağzını bozdu. 

"İRAN'IN DAĞLARINDAN PİLOTU AĞIR YARALI KURTARDIK"

Trump şu ifadeleri kullandı: 

"İran'ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, 'insan ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz"

YARINI İŞARET EDİP SAAT VERDİ

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen Trump, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00'te (TSİ 20.00) Oval Ofis'te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

AĞZINI BOZDU

Salı günü itibarıyla İran'a ait köprü ve enerji santrallerini hedef alacaklarını ve en büyük yapılardan saldırıya başlayacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! O s...min boğazını açın, deli p.çler, yoksa cehennemi yaşarsınız. İyi izleyin! Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

İRAN: TEK HAMLEDE DURDURURUZ

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Orta Doğu, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    fare kapanına kuyruğu kaptırdık açın da kurtulayım diye ciyaklıyor 285 7 Yanıtla
  • Burhan Cemal Burhan Cemal:
    yalvar turp yaıvarrrrrrrrrrr 248 6 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    Geçti bu çocukça laflar turp atı alan Üsküdari geçti başaramadınız kabul edin.NOKTA 209 6 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    deniz mayınlarına çare bulamazsın turp 199 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hergun aynı cümle. 173 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:44:07. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.