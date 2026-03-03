Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek - Son Dakika
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek

Trump: Hürmüz Boğazı\'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
03.03.2026 22:52
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan hamle geldi. Boğazdaki gemileri koruyacaklarını duyuran Trump, "Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada "Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN KARŞI HAMLE GELDİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan hamle geldi. Boğazdaki gemileri koruyacaklarını duyuran Trump, " Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

BOĞAZIN KAPATILMASI PETROL ÜRETİMİ ALT ÜSTÜ ETTİ

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol üretimini alt üst etti. Dünyanın ikinci büyük petrol sahası olarak bilinen ve Irak'ta bulunan Rumaila sahasında üretim ve pompalama durduruldu.

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Basra Petrol Şirketi tarafında yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak uluslararası siyasi gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının deniz taşımacılığını aksatması gösterildi.

İNGİLİZ ŞİRKET DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Şeyhan sahasını işleten İngiliz Gulf Keystone, artan saldırılar nedeniyle petrol üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Kararın güvenlik amacıyla alındığı belirtilirken, sahalarda herhangi bir fiziksel hasar olmadığı vurgulanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • Oğuz Demir Oğuz Demir:
    o iş öyle olmaz trampa efendi. Çanakkale'yi bildin mi? geçirmez Persler. 10 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    yaw kimse o riske girmezzz.sen hala anlayamadın trampet 8 0 Yanıtla
