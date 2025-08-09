Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki - Son Dakika
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki

09.08.2025 09:53
ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapacağı görüşmede ele alınacağını ifade ettiği "toprak takası" planına Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den sert yanıt geldi. Zelenskiy, "Ukraynalılar işgalcilere toprak vermeyecek" diyerek planı reddetti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu. Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti. Bu açıklamasında Ukrayna-Rusya arasında toprak takasının planlandığını da belirtti.

"TOPRAK TAKASLARI OLABİLİR"

Trump Washington'daki zirvede yaptığı açıklamada ise olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının "bazı toprak takaslarını" içereceğini belirtti. ABD Başkanı, barış için her iki tarafın çıkarına toprak takası yapılacağını aktardı.

Daha önce görüşmenin yerine ilişkin Putin Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etmiş, Trump ise "popüler bir destinasyon olacak" demişti. Zirvenin adresinin İstanbul olacağı da iddialar arasındaydı.

ZELENSKİY'DEN TOPRAK TAKASINA YANIT GELDİ

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile "gerçek ve kalıcı barış" için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı ancak Moskova'ya tek bir inç toprak vermeyeceklerini vurguladı. Rusya'nın işgalinin anayasaya ve Ukrayna halkının iradesine aykırı olduğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna'yı dışlayan bir plan barışa karşı olur. Bir karış toprağımızdan bile vazgeçmeyeceğiz. Burası bizim toprağımız, biz Ukrayna'yız" dedi.

"İKİ LİDER UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAK"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğine ilişkin açıklamasını doğruladı.

Rusya ve ABD'nin yakın ve sınır komşusu olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı'nı uçakla geçmesi ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska'da yapması oldukça mantıklı görünüyor." dedi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti. Uşakov, "Putin ve Trump, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacak.' ifadelerini kullandı.

2. GÖRÜŞME İÇİN TRUMP'A RUSYA DAVETİ

Alaska'dan sonra gelecek Putin-Trump görüşmesinin Rusya'da gerçekleştirilmesini beklediklerini aktaran Uşakov, bu yönde Trump'a davet iletildiğini bildirdi.

Uşakov, "Moskova ve Washington, önümüzdeki günlerde Alaska'daki zirvenin pratik ve politik parametrelerini aktif ve yoğun bir şekilde ele alacak. Görünüşe göre bu zorlu bir süreç olacak, ancak biz aktif ve yoğun bir şekilde bununla meşgul olacağız." diye konuştu.

PUTİN'İN TAM ATEŞKES ŞARTI

Trump'ın açıklamaları sırasında Amerikan Wall Street Journal gazetesi de dikkat çeken bir haber paylaştı.

Gazetenin Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a; "Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesi ve Ukrayna güçlerinin Donetsk'in tamamından güçlerini çekmeyi kabul etmesi durumunda tam ateşkesi kabul edebileceğini" söyledi.

BLOOMBERG: RUSYA, KIRIM VE DONBAS'I İSTİYOR

Bloomberg'in haberine göre de, Putin, 2014'te ilhak edilen Kırım ile Donbas bölgesinin tamamen Rusya'ya bırakılmasını talep etti. Bu, Ukrayna ordusunun halen kontrolünde olan Donetsk ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini gerektiriyor.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA:
    Güzel bi oyuncu 0 0 Yanıtla
