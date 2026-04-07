Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
07.04.2026 15:56
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
ABD Başkanı Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" çıkışına yanıt veren İran Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği süre dolmak üzereyken İran’a yönelik sert bir mesaj paylaştı. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın açıklamalarına, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.

"47 YILLIK GASP NİHAYET SONA ERECEK"

Trump, açıklamasında "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun" paylaşımı yaptı.

TSİ ÇARŞAMBA 03.00'E KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği ilk süreden bu yana yaşananlar: 

21 Mart:

  • Trump İran'a 48 saat süre tanıdı, Hürmüz Boğazı açılmazsa ülkenin enerji santrallerini vuracağını söyledi

23 Mart:

  • Trump "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını belirtti, saldırıyı 5 gün erteledi

27 Mart:

  • İran'a verdiği süreyi 6 Nisan'a uzattı

29 Mart:

  • Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait E-3 Sentry erken uyarı uçağı vuruldu

30 Mart:

  • Hayfa'daki Bazan Petrol Rafinerisi vuruldu

2 Nisan:

  • ABD/İsrail, Tahran ile Kerec'i bağlayan B1 Köprüsü'nü vurdu

3-4 Nisan:

  • ABD'ye ait F-15E ve A-10 Warthog savaş uçağı vuruldu
  • Düşen F-15E uçağının 2. pilotunu kurtarma operasyonunda 2 adet C-130 uçağı imha edildi

5 Nisan:

  • Abu Dabi'de Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı
  • Kuveyt'te Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
  • Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı (Çarşamba TSİ 03.00)

6 Nisan:

  • İran'da Aseluye petrokimya tesisleri ile Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlendi
  • Kuveyt'te Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

7 Nisan:

  • İsfahan'da bir demir yolu köprüsü vuruldu
  • Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenlendi
    Yorumlar (10)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Dualarımız İran ile birlikte… 122 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sana güveniyorum iran 96 3 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Allah sizinle olsun 85 3 Yanıtla
  • Mehmet Çözeli Mehmet Çözeli:
    dünya ?? bu mayağı durdursun yoksa dünya duracak 72 4 Yanıtla
  • Emrah Öztürk Emrah Öztürk:
    ha ha ha ha ha ha ha 11 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
