Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları\'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği süre dolmak üzereyken İran’a yönelik sert bir mesaj paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın açıklamalarına, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.

"47 YILLIK GASP NİHAYET SONA ERECEK"

Trump, açıklamasında "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun" paylaşımı yaptı.

TSİ ÇARŞAMBA 03.00'E KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği ilk süreden bu yana yaşananlar:

21 Mart:

Trump İran'a 48 saat süre tanıdı, Hürmüz Boğazı açılmazsa ülkenin enerji santrallerini vuracağını söyledi

23 Mart:

Trump "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını belirtti, saldırıyı 5 gün erteledi

27 Mart:

İran'a verdiği süreyi 6 Nisan'a uzattı

29 Mart:

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait E-3 Sentry erken uyarı uçağı vuruldu

30 Mart:

Hayfa'daki Bazan Petrol Rafinerisi vuruldu

2 Nisan:

ABD/İsrail, Tahran ile Kerec'i bağlayan B1 Köprüsü'nü vurdu

3-4 Nisan:

ABD'ye ait F-15E ve A-10 Warthog savaş uçağı vuruldu

Düşen F-15E uçağının 2. pilotunu kurtarma operasyonunda 2 adet C-130 uçağı imha edildi

5 Nisan:

Abu Dabi'de Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

Kuveyt'te Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı (Çarşamba TSİ 03.00)

6 Nisan:

İran'da Aseluye petrokimya tesisleri ile Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlendi

Kuveyt'te Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

7 Nisan: