Trump: İran\'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin sunduğu 15 maddelik şartların büyük bölümünde anlaşma sağlandığını duyurdu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verdi.

İRAN’A SİLAH SAĞLAYAN ÜLKELERE YÜZDE 50 VERGİ

İlk açıklamasından kısa süre sonra ikinci bir açıklama yapan Trump, İran’a askeri destek sağlayan ülkelere yönelik sert bir adım atılacağını duyurdu. Trump, “İran’a askeri silah sağlayan herhangi bir ülkeye derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" şeklinde konuştu.

İSRAİL FENA KARIŞTI

Öte yandan eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ana muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisinden milletvekili Meirav Ben Ari, İran ile geçici ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu hükümetini, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyonu olarak nitelendirdi.

Muhalefet milletvekili Ari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Saat sabahın 07.40'ı ve tek bir yetkili bile İsrail vatandaşlarına seslenip onlara bu ateşkesi açıklamıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi, geçici olan (ateşkes) kalıcı hale gelecek ve burada kimse kararları veren taraf olmayacak. ABD'de bir başkan (Donald Trump) var ve egemen olan o. Buradaki (Netanyahu hükümeti) liderlik ise sadece bir grup piyondan ibaret" ifadelerini kullandı.