Trump, İran\'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İran medeniyeti bu gece yok olacak." diyen ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı İran'la karşılıklı ateşkes çağrısına yanıt verdi. Saat 3'e kadar verdiği sürenin dolmasına 1,5 saat kala açıklama yapan Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tam, derhal ve güvenli bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran'a yönelik bombalama ve saldırıları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ediyorum. Bu, çift taraflı bir ateşkes olacaktır" dedi.

ABD ve İran arasındaki çatışmalarda dünya sonunda rahat bir nefes aldı. Bu gece Türkiye saati ile saat 3'e kadar süre veren, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde "İran medeniyetini yok edeceğiz" diye tehdit eden Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ateşkes çağrısını şartlı kabul etti.

TRUMP: HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI ŞARTIYLA SALDIRILARI İKİ HAFTA ASKIYA ALMAYI KABUL EDİYORUM

Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mareşal Asım Münir ile yaptığım görüşmelere istinaden ve kendilerinin bu gece İran'a gönderilecek olan yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'nı tam, derhal ve güvenli bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran'a yönelik bombalama ve saldırıları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ediyorum. Bu, çift taraflı bir ateşkes olacaktır!

"TÜM ASKERİ HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

Bunu yapmamızın nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamız; ayrıca İran ile uzun vadeli barış ve Orta Doğu'da barış konusunda kesin bir anlaşmada çok ileri bir aşamaya gelmiş olmamızdır. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz.

Geçmişteki anlaşmazlık konularının neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karara bağlanmıştır, ancak iki haftalık bir süre anlaşmanın sonuçlandırılmasına ve tamamlanmasına olanak sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri adına, Başkan olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini de temsil ederek, bu uzun vadeli sorunun çözüme yaklaşmış olmasından onur duyuyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

PAKİSTAN: TRUMP'TAN İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ İKİ HAFTA UZATMASINI RİCA EDİYORUM

Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'a süreyi uzatması çağrısı yaptı. Şahbaz Şerif açıklamasında şunları söyledi: "Orta Doğu'da süregelen savaşın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik diplomatik çabalar; kararlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte olup yakın gelecekte somut sonuçlar verme potansiyeline sahiptir. Diplomasinin yolunu açmak adına, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum.

"İRAN'DAN HÜRMÜZ'Ü AÇMASINI RİCA EDİYORUM, İKİ HAFTA BOYUNCA ATEŞKES İLAN EDİLSİN"

Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir. Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP: BU GECE KOCA BİR MEDENİYET YOK OLACAK

Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda İran'a süre veren ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’ye kadar (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesini kullanmıştı. Trump, sürenin bitmesine kısa bir zaman kala "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Gözlerin çevrildiği Beyaz Saray gelen açıklamada, "Nükleer silah kullanılmayacak" ifadeleri yer aldı.

İRAN: TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın tehdidine, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" şeklinde karşılık verdi. Restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu. 

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alparslan Akçınar Alparslan Akçınar:
    Amerika havlu attı tırrramppp şapa oturdu 17 3 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Amerika pek atmışa benzemiyor İran'ın şartları okuyunca İran atmışa benziyor 1 3
  • Ali Erdem Ali Erdem:
    ???? pakistanın araya girmesi trumpın kabul etmesi tam bir senaryo 17 3 Yanıtla
  • Orhan Karakoca Orhan Karakoca:
    Dünyanın en boş konuşan adamı 15 3 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    2 gün sonra saldırırsa şaşırmam 9 5 Yanıtla
  • Ahmet VURAL Ahmet VURAL:
    Ne güzel senaryo vallahi hepsi rolünü iyi oynuyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:23:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.