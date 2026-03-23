Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Florida'da basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Doğald Trump " İran'la biz de anlaşmak istiyoruz. Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Hamaney öldürüldü. Hamaney'in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem" dedi.

Sözlerinin devamında "Bence İsrail barış anlaşmasından gayet mutlu olur" diyen Trump "Yakın zaman içerisinde görüştük. İsrail için de bir barış istiyoruz. Benim hayatım anlaşmalar üzerine kurulu. Bunun bir süre içinde olacağına inanıyorum. Yarın sabah onların en büyük elektrik üretim tesisini bombalamamızı bekliyorlardı. Ben onları aramadım onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşma yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;

Ben sistemde mümkün olduğunca fazla petrolün dönmesini istiyorum. Bence buradaki durum Ukrayna'dan çok farklı çünkü nükleer silahlara baktığınızda bir sürü fark görebilirsiniz. 47 yıldır kötücül davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanında ölümlere sebep oluyorlar. Bütün Orta Doğu'ya hükmetmek istediler. Nükleer silahla bunu yapmaları çok daha kolay olacaktı.

"TESİSLERİNİ YOK ETMESEYDİK..."

Joe Kent İran'ın büyük bir tehdit olmadığını söylemişti. Bu doğru değil. Onları vurduk, çok da iyi vurduk ancak bu onların yeniden silah üretmeye çalışmayacağı anlamına gelmiyor. B-2 bombardıman uçaklarıyla nükleer tesislerini yok etmeseydik 2 hafta sonrasında nükleer silahları olacaktı. Bunu İsrail'de ve bütün Orta Doğu'da kullanacaklardı.

"BİR SÜRÜ KAYNAKLARINI YOK ETTİK"

Bir sürü kaynaklarını yok ettik. Donanma, hava kuvvetleri ve radarlarını yok ettik. İletişim merkezlerini de yok ettik o yüzden bizimle de iletişimleri çok zor oldu. Hamaney öldürüldü. Hamaney'in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem. Nükleer silahları olmayacak, birinci kuralımız bu. Hatta 2. ve 3. kuralımız da bu. Burada çok ciddi bir rejim değişimi de görmek istiyoruz. Rejimdeki herkes öldürüldü. Bir rejim değişimi doğal olarak zorunlu olacak. Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Venezuela'ya bakın yaptıklarımız ne kadar güzel çalıştı. Şu anki Venezuela Devlet Başkanı'yla da aramız çok iyi. Belki İran'da da böyle birini bulabiliriz.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ VAR"

Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Bir iddiada bulunmuyorum çünkü sonra bana dönüp 'Böyle demiştiniz' diyeceksiniz. Bir tahminde bulunacak olsam 4 hafta derdim."