ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu.
Trump ulusa seslenirken yaptığı açıklamada, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını da belirtti.
Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka easa alınmalı" dedi.
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.
Kaza anından alınan son konum verileri, uçak ile helikopterin çarpıma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu göstermişti.
Son Dakika › Güncel › Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var - Son Dakika
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