Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

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ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ AMA FİKİRLERİM VAR"

Trump ulusa seslenirken yaptığı açıklamada, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını da belirtti.

HELİKOPTER PİLOTUNU SUÇLADI

Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka easa alınmalı" dedi.