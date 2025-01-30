Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var - Son Dakika
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Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki hava kazasında uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu. Trump kazanın neden gerçekleştiğini bilmediklerini belirtirken; "Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var" ifadelerini kullandı.

30.01.2025 19:29  Güncelleme: 19:41
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterde bulunan 67 kişinin tamamının öldüğünü duyurdu.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ AMA FİKİRLERİM VAR"

Trump ulusa seslenirken yaptığı açıklamada, "Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını da belirtti.

HELİKOPTER PİLOTUNU SUÇLADI

Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka easa alınmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.

Kaza anından alınan son konum verileri, uçak ile helikopterin çarpıma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu göstermişti.

Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Donald Trump, Helikopter, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Morgül:
    fikriniz lazım değil Müslüman ülkelerden elini askerini çek yeter bırakın insanlar huzurla yaşasın huzurla ölsün mermiyle tankla tüfekle değil 49 4 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    bakalım hangi ülkeye çökeceksiniz 45 5 Yanıtla
    Oguz null:
    iran 0 0
  • Şehmus Aydın:
    senin de hep fikrin var zikrin yok 35 8 Yanıtla
  • Can Ugur:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 5 31 Yanıtla
  • Msp Online:
    boş insan 21 4 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    neymiş fikirlerin 13 3 Yanıtla
    Uğur Demir:
    Rusya yada İran yaptı diyecek , ekonomik baskı oluşturacak,klasik beyinler,dünyanın da içine edecek... 0 0
  • Emre Sunay:
    Kesin 11 Eylül gibi kasıtlı kaza fikirleri vardır kafasında. Bu bir terör eylemi değil mi Trump efendi.. Yakında o mantıklı fikrini açıklar. 13 0 Yanıtla
  • HAKAN null:
    ALLAH YARINA BIRAKIR, YANINA BIRAKMAZ, GAZZELİ MASUMLARIN AHI YERDE KALMAZ İNŞALLAH YERLE 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var - Son Dakika
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