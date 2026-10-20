Trump, usulsüzlük iddiası bulunan Omar'ın hapse girebileceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, usulsüzlük iddiası bulunan Omar'ın hapse girebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, göçmenlik işlemlerinde usulsüzlük iddiası bulunan Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın hapse girebileceğini söyledi. Trump bunun kendi görüşü olduğunu belirtirken Omar'ın Washington'daki evi 12 Ekim'de DHS tarafından aranmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın "hapse girebileceğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından gündemi değerlendirdi.

Trump, hakkındaki soruşturma devam eden Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a ilişkin, "Ilhan Omar'ın yaşıyla ilgili sorundan dolayı sınır dışı edileceği söyleniyor, kendisi sınır dışı mı edilecek?" şeklindeki soruya, "Evet olabilir hatta hapse de girebilir. Sürekli sınır dışı edilme konusundan bahsediyorlar. Hayır, bence hapse de girebilir. Bu, sadece benim görüşüm." yanıtını verdi.

Omar'ın "sahtekar" biri olduğunu savunan ABD Başkanı, insanların Somali'den gelip ABD'de "ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini kendilerine söylediğini" ve bundan hoşlanmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, "Kendisi anayasal haklarım var diyor, halbuki sorsan anayasa kelimesini duymamıştır bile." yorumunu yaptı.

Omar'ın evinin DHS tarafından aranması

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Somali kökenli Omar, 2018'de Kongre'ye seçilmişti

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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