Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.

08.04.2026 02:10
ABD Başkanı Donald Trump,'ınHürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İran ve İsrail’in de ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

TRUMP ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

İSRAİL VE İRAN DA 2 HAFTALIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

ABD’nin ardından İsrail ve İran'ın da ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İran ve İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti. İran'ın ateşkesi kabul etmesi için Çin'in son anda devreye girdiği öğrenilirken, Pekin'in Tahran'dan esneklik göstermesini istediği belirtildi.

8 KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

İran'a basınına göre, ABD ve İsrail ile İran arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşmasın şu başlıklar üzerinde uzlaşıya varıldı: 

  • Saldırmazlık taahhüdü. 
  • İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün devamı. 
  • Uranyum zenginleştirmenin kabulü. 
  • Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması. 
  • BM Güvenlik Konseyi ve IEAE Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının feshedilmesi. 
  • İran'a tazminat ödenmesi. 
  • Amerikan savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi.
  • Tüm cephelerde savaşın sona ermesi. 

ATEŞKES LÜBNAN'I DA KAPSIYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı da kapsadığı belirtildi. Açıklamada, “ABD, İran'ın 10 maddelik teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bunlar arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamı, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan'daki İslami Direniş de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

ARAKÇİ ATEŞKES BAŞLANGICI İÇİN ŞART KOŞTU

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Tahran'ın misillemelerinin sona ermesi ve ateşkesin başlaması için ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini söyledi. Arakçi, "İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, güçlü silahlı kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını durduracaktır" diye konuştu. 

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    demekki pakistan dünya liderleri arasına girmiş,dediğini yaptırdı helal 3 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    iran ne diyor iran? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı

02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
