Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

30.03.2026 14:38
ABD-İsrail-İran savaşının 31’inci gününde çatışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump anlaşma sağlanmaması halinde İran’ın elektrik üretim tesisleri ve petrol altyapısını hedef alacaklarını söyleyerek saldırıların şiddetini artırma tehdidinde bulundu.

ABD-İsrail-İran savaşının 31'inci gününde, tarafların karşılıklı misilleme saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir tehdit geldi.  

"BUNLARA ÖZELLİKLE HENÜZ DOKUNMADIK"

Anlaşma yapılmaması durumunda saldırıların şiddetini artıracaklarını belirten Trump "Kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa İran’daki tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Harg Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurarak ve tamamen yok edeceğiz. Bunlara özellikle henüz dokunmadık. Bu, İran’ın 47 yıllık eski rejiminin ‘Terör Saltanatı’ boyunca öldürdüğü askerlerimiz ve diğerleri için bir misilleme olacaktır" ifadelerine yer verdi. 

"YENİ VE MAKUL BİR REJİMLE..."

Konuşmasında yeni rejimi "Makul" olarak nitelendiren Trump "ABD, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir" dedi. 

İRAN DRONLARI, VURDUĞU HEDEFLERLE SERGİLENDİ

Trump'ın tehditlerine rağmen İran cephesinde ise ciddi bir özgüven var. Press TV'den edinilen bilgilere göre İran’ın Şahid-136 tipi kamikaze drone’u, son saldırılarında vurduğu hedefleri “onur nişanı” gibi üzerine işlenmiş çıkartmalarla sergiliyor.

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Bunlar arasında şu hedefler yer alıyor:

  • E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı
  • THAAD sistemine bağlı AN/TPY-2 radarı
  • Patriot hava savunma sistemine ait AN/MPQ-65 radarı

ABD'NİN TEKLİFİNE CEVAP

İran Dışışleri Sözcüsü Bekayi, başkent Tahran’da haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’li yetkililerin sürekli tutum değiştirdiğini ve tutarsız açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Bekayi, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklif hakkında, “ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor.” dedi.

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 197153 197153:
    uçurmasan adam değilsin 51 5 Yanıtla
    azermammadov87 azermammadov87:
    sana hayat güzel tabi.oturmuşsun çay yudumlarken yazıyon.ordaki durumdan haberin varmı senin 3 0
  • 1234 1234:
    y.v.ş k 33 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    hadi iran göster kendini 24 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    birşeye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum son 10 gündür İsrail sustu tamamen Amerika İran savaşı gibi duruyor acaba Trump bunumu istiyordu ??.. 12 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    iran bir çok konuda zayıf olduğu anlaşıliyor.hiçbir gemi vurulmadı.abd.israil uçakları havada.sağa sola attığı füzeleri direk israilin şehirlerine atsa daha etkili olurdu. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner - Son Dakika
