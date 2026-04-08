Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

08.04.2026 14:34
ABD Başkanı Trump, İran ile varılan ateşkes anlaşması sonrası yaptığı açıklamada: “İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

"ABD, İRAN İLE YAKINDAN ÇALIŞACAK"

Trump, "ABD, Çok verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiğimiz İran ile yakından çalışacak. Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile birlikte, B-2 bombardıman uçaklarınca derine gömülmüş nükleer "toz"un tamamını kazıp çıkaracak." dedi.

"15 MADDENİN ÇOĞUNA MUTABIK KALDIK"

İran'a uygulanan ambargoların hafifletileceğini ifade eden Trump, “İran ile gümrük vergisi ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 15 maddenin çoğunda mutabık kalındı.” dedi.

7 DAKİKA SONRA YENİ MESAJ: YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, ilk açıklamasından yalnızca 7 dakika sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise sert bir uyarıda bulundu. ABD Başkanı, İran’a silah tedarik eden ülkelere yönelik yeni yaptırım kararını duyurarak, “Bu ülkelerin ABD’ye sattıkları tüm mallar derhal yüzde 50 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacak” ifadelerini kullandı.

2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES İRAN'IN İLKELERİYLE SAĞLANDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da açıklamada bulundu.

Ateşkesin İran’ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını belirten Pezeşkiyan, “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

İran lideri açıklamasında, “Bugünden itibaren de; gerek diplomasi alanında, gerek savunma alanında, gerek sokaklarda, gerekse hizmet sunma arenasında bir arada kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

  • ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
  • Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
  • Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
  • İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
  • İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
  • BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
  • İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
  • ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
  • Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

