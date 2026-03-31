Trump\'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 32. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, karşılıklı açıklamalar ve hamleler bölgede tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oluyor.

SAVAŞA KATILMAYAN ÜLKELERE RESTİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden paylaşım yaparak Hürmüz krizine değindi. Trump, “Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın!

"GİDİN KENDİ PETROLÜNÜZÜ ALIN"

Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!” ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPIP FRANSA'YI HEDEF ALDI

Trump bu mesajın ardından ikinci bir açıklama daha paylaştı. Fransa'yı hedef alan Trump, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi. "Fransa, "İran Kasabı" olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak!" dedi.

İRAN'DA ARITMA TESİSİ VURULDU

İran Sağlık Bakanlığı, Keşm Adası'ndaki bir tuzlu su arıtma tesisinin saldırılar sonucu hizmet dışı kaldığını ve kısa vadede onarımın mümkün olmadığını açıkladı. Bir İsrail askeri sözcüsü, "İsrail ordusunun önümüzdeki haftalar boyunca operasyonlara devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN ABD UÇAKLARINA İZİN YOK

Reuters, İtalya'nın, ABD uçaklarına Orta Doğu operasyonları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermediğini duyurdu. Buna göre, "bazı ABD bombardıman uçaklarının" Orta Doğu'ya gitmeden önce doğu Sicilya'daki Sigonella Hava Üssü'ne iniş yapmasının planladığını ancak Roma'dan gelen talimatla bu izinlerin verilmediği belirtildi. İtalyan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD POLONYA'DAN PATRIOT İSTEDİ, POLONYA VERMEDİ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin Polonya'da bulunan bir Patriot füze bataryasını Orta Doğu'ya konuşlandırmayı istediğini ancak Polonya'nın bunu reddettiğini belirtti. Kosiniak-Kamysz, Patriotların Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ve herhangi bir yere naklinin olmayacağını söyledi.

RUSYA: ABD NORMALLEŞME İSTEMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Orta Doğu krizi daha geniş bir çatışmaya dönüşebilir.” diye konuştu. Lavrov, çatışmaların ve rejim değişikliklerinin “petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için” yapıldığını söyledi ve “ABD ve İsrail, İran ve komşuları arasında normalleşmeyi istemiyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'DA SINIR YAKINLARINDAKİ KÖYLERİ YIKACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Güney Lübnan'da İsrail'in bir tampon bölge oluşturacağını ve Litani Nehri'ne kadar olan tüm bölge üzerinde kontrol sağlayacaklarını açıkladı. Katz, Güney Lübnan'da tahliye edilen 600 bine yakın bölge sakininin “Kuzey İsrail'de yaşayanların güvenliği garanti altına alınana kadar” geri dönemeyeceğini söyledi. İsrailli bakan ayrıca İsrail'in Lübnan'da sınır yakınlarındaki köyleri de yıkacaklarını açıkladı.

TRUMP ÇIKIŞ YOLU MU ARIYOR?

Savaştan çıkış yolu arayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı olsa dahi İran'a yönelik askeri harekatı sonlandırmaya ve boğazı açmaya yönelik operasyonları ileri bir tarihe bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü. Wall Street Journal'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı iddiaya göre Trump, Hürmüz kapalı kalsa dahi çekilme isteğini kurmaylarına iletti.

Çatışmanın, kendisinin belirlediği 4ila 6 haftalık takvimi aşacağını değerlendirdiği öne sürülen Trump'ın öncelikli hedefinin İran donanmasını ve füze stoklarını etkisiz hale getirmek olduğunu, ardından diplomatik baskı aşamasına geçilerek askeri faaliyetlerin azaltılacağı belirtildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, askeri operasyonların haftalar içinde tamamlanacağını savunurken,, boğazın yeniden ticarete açılması sorumluluğunun Avrupa ve Körfez müttefiklerine bırakılabileceği veya çok uluslu bir güçle çözülebileceği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel ekonomiyi sarsarak ABD ham petrol fiyatlarının 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmasına neden olurken, Hazine Bakanı Scott Bessent mevcut durumun şimdilik idare edilebildiğini savundu.

KÖRFEZ'DE ATEŞ DURMUYOR

Körfez'de İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor. İran'ın geniş çaplı füze saldırılarında Dubai ve Kuveyt’te yaralanmalar ve tanker yangınları çıktığı belirtildi. İran parlamentosu, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere harç uygulanması ve ABD ile İsrail gemilerinin tamamen yasaklanması yönünde karar aldı. Savaşın diğer cephelerinde Lübnan’da dört İsrail askeri ve iki BM barış gücü görevlisi hayatını kaybetti.

Tahran’da yeni patlamalar ve elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusu Kudüs’te yankılanan sirenler eşliğinde bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın sanayi tesislerini ve silah endüstrisini hedef alarak askeri amaçlarının yarısından fazlasına ulaştıklarını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.