Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
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Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

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30 Ağustos'taki remi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için başlatılan soruşturma kapsamında TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, Anıtkabir'e gitti.

02.02.2025 16:45
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30 Ağustos'ta gerçekleştirilen resmi mezuniyet töreninin ardından alanda tekrar toplanıp kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Soruşturma kapsamında 5 teğmen ve 3 sıralı amirin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine karar verildi.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER ANITKABİR'E GİTTİ

Kararın yankıları sürerken teğmenler dikkat çeken bir harekete imza attı. 5 teğmen sessiz sedasız Ankara'ya giderek Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'de

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'de

MSB: TSK'DA DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

Teğmenlerin ihraç edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Sessiz sedasız gittiler! TSK\'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

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Son Dakika Güncel Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (97)

  • mahir Saray:
    ben askeriyenin yerinde olsaydım onları ihraç etmezdim hepsine anıtkabir'den nöbet tutturdum emekli olana kadar orada gece gündüz nöbet tutsunlar çok sevdikleri Atatürk'ün kabrinde 364 298 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Disiplinmiş. Utanın biraz bu gencecik pırıl pırıl donanımlı insanlari bu hale getirmenizden. Polis ozel harekatçilari Recep tayyip erdogan diye slogan atıp tempo tutarken disiplin işlemiyor. Çünkü onlar bu ülkenin degil recebin polisleri. Adaletiniz vicdanınız yere batsın. 250 370 Yanıtla
  • Sinan Gökdemir:
    Atatürk sizi duyduğu. Peki ne dedi çok merak ettik. Keşke orda kalsaydınız iki gece belki kalkar bıyere duble rakı içersiniz. 280 268 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    bu millet size minnettar inşallah iktidar değiştiğinde görevinizde doneceksiniz 200 329 Yanıtla
  • Murat:
    Atatürk sömürüsü yapmayın lan.! Burası TSK şov yapma yeri değil disiplin denen bişey var ya uyarsın yada sivil hayatta palyaçoluk yaparsınız.! bu akıbeti siz kendiniz istediniz kusura bakmayın 251 191 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    atalarından öğüt almaya gittiler 237 142 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    sarıklı amirale gelince olmayan disiplin, TÜRK askerine ATATÜRK'e gelince nedense ortaya çıkıyor, bunların derdi TÜRK ve ATATÜRK dümanlığı sadece bu 150 202 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    gösterişe devam 177 87 Yanıtla
  • Mehmet Gulerhan:
    Bir albayın tiyatrosu bu toy gençleri piyon gibi oynattı ama hala akillanmiyirlar 113 63 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu zamanları tanıyorum, pkk'nın apo bijinin övülüp askerimizin sürüldüğü dönemler bu dönemler. sonucu çok acı olmuştu umarım bu olayların sonu da vahametle bitmez. toplum artık bıktı, yoruldu ötekileştirilmekten ... 91 69 Yanıtla
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