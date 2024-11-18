MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Geniş Video İzle

Bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmeleri sonrası yeniden gündem olan kılıçlı yemin töreniyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan son açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp, itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

18.11.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni üzerine 4 teğmen TSK'dan ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Olayın yankıları sürerken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MESELE OKUNAN METİN DEĞİL"

Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

İKİ İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eroğlu ve Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

MSB\'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Teğmen, Güncel, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Muhammed Kucuk:
    Kötü bişey yok Vatan,bayrak,Atatürk gibi değerlerimiz için savaşa hazır olduklarını coşkuyla gösterdiler.Vatanini gerçekten seveni sevmezler herzanan zaten. 167 173 Yanıtla
  • ragip emir colak:
    Ne emri! Ne zamandan beri Atatürkçü olmak Emre itaatsizlik oldu bu coğrafyada 157 165 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Yersen… 108 136 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Tabi tabi Erdoğan’ da öyle açıklama yapmıştı zaten. Çevir çevirebilirsen şimdi. Çocuklar mezun olmuş, istedikleri gibi kutlama yaparlar. Ne emri? 109 121 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    anit kabirde RTE diye bagirtmak mudehale etmemek de emre uygun degildi. neden birdey yapmad8niz ? 145 51 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Her sene aynı yapılan işlemde bu seneki emir neymiş onu da açıklayın 87 75 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    O teğmenlere sahip çıkın, yazık olur size 98 62 Yanıtla
  • Mahmut null:
    yersen 93 44 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    hadi ordan 68 38 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Sorun kılıç çekenlerde değil emri verende 73 25 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.