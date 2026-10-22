Tuncay, deprem davalarındaki yargılamaları 2027'nin ilk yarısında bitirmeyi planlıyor - Son Dakika
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Tuncay, deprem davalarındaki yargılamaları 2027'nin ilk yarısında bitirmeyi planlıyor

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Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 ilin adli yetkilileriyle Diyarbakır'da deprem davalarında ilk derece yargılamalarını 2027'nin ilk yarısına doğru bitirmeyi planladıklarını söyledi. Tuncay, sorun varsa yerinde tespit edip çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "Yargılamalarda sorun veya sıkıntı varsa yerinde tespit edip çözüm üretip sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Deprem davalarında ilk derece mahkemelerindeki yargılamaları 2027'nin birinci yarısına doğru nihayete erdirmeyi planlıyoruz." dedi.

Tuncay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilin adli makam yetkilileriyle Diyarbakır Adliyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen "6 Şubat Depremlerine İlişkin Adli Süreçler" toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Tuncay, 6 Şubat 2023'te ülkenin acı bir deprem felaketi yaşadığını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilin başsavcıları, adalet komisyonu başkanları ve idare mahkemesi başkanları ile deprem davalarına ilişkin süreçlerdeki son durumu değerlendireceklerini anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in talimatıyla bu toplantıyı tertip ettik. Yargılamalarda sorun veya sıkıntı varsa yerinde tespit edip, çözüm üretip sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Deprem davalarında ilk derece mahkemelerindeki yargılamaları 2027'nin birinci yarısına doğru nihayete erdirmeyi planlıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun beklentileri var. Depremden zarar görmüş ailelerimizle de Adalet Bakanlığı olarak temas halindeyiz. Yaptığımız toplantının sonuçlarını da kendileriyle paylaşacağız. Şeffaf bir şekilde süreci ilerletmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Serhat Ergin Kanat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik katıldı.

Kaynak: AA
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