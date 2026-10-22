Tunceli Pertek'te 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tunceli Pertek'te 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

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Tunceli Pertek\'te 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Tunceli'de Pertek ilçe kavşağında akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dursun Okutucu (78), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Tunceli- Pertek kara yolu, Pertek ilçe kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Okutucu'ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Okutucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik Kazaları3. SayfaJandarmaTunceliPertekGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Pertek'te 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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