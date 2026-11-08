Tunceli Valiliği Cankurtaran\'da zincirsiz araç geçişini yasakladı

TUNCELİ'de sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tunceli- Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi beyaza bürünürken, valilik güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişinin yasaklandığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen Tunceli-Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede hazır bekletilen Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü belirtildi.

Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Sürücülerden kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki olası düşüşlere karşı dikkatli olmaları, araçlarında gerekli kış ekipmanlarını bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.