Turizm Stratejileri Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turizm Stratejileri Toplantısı

Turizm Stratejileri Toplantısı
13.03.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, turizm geliştirme görüşmeleri için sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün gelişimi ve ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik iki önemli görüşmeyi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, görüşmelere ilişkin değerlendirmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Yardımcıları Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin turizm potansiyelini artıracak iş birlikleri ve ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin turizmdeki küresel konumunu daha ileriye taşıyacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, sektörün geleceğine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Bakan Ersoy daha sonra turizm sektörü temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Görüşmede, turizm sezonu öncesi sektörün gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi. Türkiye turizminin gelişimi ve sektör paydaşlarıyla yürütülen iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Bakan Ersoy, her iki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sektörle yakın iletişimin ve stratejik iş birliklerinin Türkiye turizminin dünya çapındaki rekabet gücünü artırmada kritik rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 20:11:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.