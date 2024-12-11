Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi - Son Dakika
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Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi

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Esad'ın devrilmesini kutlamak için Mersin sokaklarını motoruyla turlayan bir Suriyeli, polis kontrolüne girince kaçmak istedi. Polisin üzerine motor süren şahsa ceza kesildi. Suriyeli motorcu o anları sosyal medya hesabından ''ceza yedik'' notuyla paylaştı.

11.12.2024 12:51
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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad da Rusya'ya kaçtı.

MERSİN'DE İLGİNÇ ANLAR

Esad'ın devrilmesi Türkiye'deki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı. Suriyelilerin sokağa döküldüğü illerden biri biri de Mersin oldu. Mersin sokaklarını motoruyla turlayan bir Suriyeli ise polisler görünce kontrol noktasından kaçmak istedi. O esnada hızını alamayarak motoru polislerin üzerine süren şahsa, ceza kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Suriyeli motorcu, "ceza yedik" notunu düştü.

Türk polisleri, Esad\'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli\'nin yaptığını affetmedi

Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mert Pktkn:
    Ülke panayıra döndü, normaldir. 36 7 Yanıtla
  • Ersay:
    Burası Brezilya mı Teksas mı Polisin üzerine sürerek kaçacaksın,Türk polisi kaçsan da yakalar 40 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    sgidin artik 26 4 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Trafik polisini açığa almasalar bari 17 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    midem bulanıyor artık kusacam 9 1 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    gidin 8 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Polisimiz görevini yapmış bu ülkedeysen kurallara uyacaksın. Kutlama yapacaksan gideceksin ülkende yapacaksın. Nokta 7 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Suriye halkı özgür olur inşallah.ama ne olursa olsun, Şimarmamak, aklı selim olmak gerekir. 1 1 Yanıtla
  • Can Dezen:
    Trafik polisi ya hörevden alinir ya istifaya zorlanir ?nokta 0 1 Yanıtla
  • Nedim KARADAĞ:
    Ceza değil de sınır dışı edilmeli derhal, cezayı ödeyeceği de muaallak tabi; af da gelebilir ayrıcalık da tanınabilir... 0 1 Yanıtla
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